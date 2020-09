“Vestimentaire verloedering” of tactische zet? Het belang van de casual kleding van de onderhandelaars

Er is het houthakkershemd van Conner Rousseau, de blauwe MR-hoodie van Georges-Louis Bouchez, de witte sneakers van Paul Magnette. Bij de koning zitten ze strak in het pak, maar rond de tafel zitten doen de onderhandelaars dezer dagen in vrijetijdskledij. Omdat een vlotte outfit ook vlotter doet praten? De oude garde kijkt ernaar en fronst erbij. “Het is alsof ze net in de eigen kelder het afval hebben opgeruimd.”