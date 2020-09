Treinverkeer onderbroken tussen Sint-Niklaas en Lokeren na schade aan bovenleiding

Brussel / Sint-Niklaas - Het treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Lokeren, op de belangrijke spoorlijn tussen Antwerpen en Gent, is dinsdag sinds 16.30 uur onderbroken door schade aan de bovenleiding. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Op de plaats van het incident zou een trein met een vijftigtal reizigers geblokkeerd staan.

Voorlopig is er in beide richtingen geen verkeer mogelijk. Treinen tussen Gent en Antwerpen worden in beide richtingen in de mate van het mogelijke omgeleid via Dendermonde en Mechelen. Tussen Lokeren en Sint-Niklaas zijn vervangbussen ingelegd, meldt de NMBS via Twitter.