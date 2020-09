Strengere regels dan bij ons maar één ding ontbreekt: waarom blijft Nederland zich verzetten tegen het mondmasker?

Lange tijd waren de maatregelen in Nederland minder streng dan bij ons, maar nu het virus daar weer hard oprukt, moet premier Rutte de zeilen bijstellen. De regels worden zelfs strikter dan in ons land. Alleen: van een algehele mondmaskerplicht is er nog steeds geen sprake. Het verzet tegen het dragen van een klein lapje stof waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat het maar beter is dat je het draagt, is en blijft groot. Zowel bij de burgers als politici. Wat is er aan de hand?