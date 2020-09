Jos Brech doet op tweede procesdag enkele opvallende versprekingen

Verdachte Jos B. en zijn advocaat Gerald Roethof tijdens de niet-inhoudelijk zitting in de rechtbank van Maastricht in 2018 Foto: ANP

Hoewel Jos Brech, verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, meerdere keren had aangegeven zich te beroepen op zijn zwijgrecht, deed hij dinsdag, op de tweede dag van zijn proces, een aantal opvallende versprekingen. Zo zei hij dat hij Nicky had gezien op de plek waar de jongen op kamp was, om dat later te veranderen naar de vindplaats van het lichaam. Op momenten dat de rechters of officieren van justitie dinsdag doorvroegen, gaf Brech aan zich van commentaar te onthouden.

Tijdens de eerste zittingsdag kwam hij na jaren van stilzwijgen met de verklaring dat hij het lichaam van de jongen had gevonden, maar dat Nicky toen al was overleden. Uit angst - Brech heeft een zedenverleden - durfde hij dat niet te melden. Nadere vragen daarover ontweek de 57-jarige uit Nederlands-Limburg ook dinsdag in de rechtbank in Maastricht.

Brech zei dat hij had besloten dat hij “niets met de zaak te maken wilde hebben”. Dat besluit nam hij naar eigen zeggen “nadat ik de jongen gevonden had op de Heikop in 1998”. Het lichaam van Nicky werd een kilometer verderop gevonden bij een sparrenbos op de Brunssummerheide, ongeveer een kilometer van de plek waar Nicky op kamp was. De Limburger zei niet meer precies te weten wat hij kort daarvoor had gezegd. “Ik was op de heide, dus...”

DNA-sporen

De zaak bleef jarenlang onopgelost, tot de Nederlander in beeld kwam na een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Brech had daar niet aan meegewerkt. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match. Sporen van hem zijn onder meer op de pyjamabroek en onderbroek van Nicky gevonden.

Toen dit onderwerp besproken werd, verklaarde Brech ook tegenstrijdige dingen. Zo vertelde hij dat hij toen hij het lichaam van Nicky had gevonden “de dag erna” nogmaals naar de Brunssummerheide fietste en daar werd aangehouden door de marechaussee, de op militaire leest geschoeide politie in Nederland. De rechtbank vroeg Brech wat hij bedoelde met de dag erna. Maandag tijdens de eerste zittingsdag in de rechtbank had hij immers verklaard dat hij Nicky op 11 augustus dood had gevonden. Diezelfde nacht werd hij staande gehouden.

Tegenstrijdig

Ook over zijn ontmoeting met de marechaussee zei Brech tegenstrijdige dingen. Hij verklaarde dat hij destijds toch had besloten te vertellen dat hij een overleden jongen had gevonden, maar dat hij van de marechaussee had begrepen dat de jongen inmiddels gevonden was. Echter, uit niets blijkt dat de marechaussee dat aan Brech had verteld.

Volgende week gaat de behandeling van de rechtszaak verder, dan komen onder meer deskundigen aan het woord. Op donderdag zal het OM de strafeis formuleren. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.