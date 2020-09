Coronakompas grootouders: dit moet je weten als je kleinkinderen op bezoek komen

Eindelijk! De kleinkinderen komen nog eens op bezoek. Maar hoe organiseer je dat zonder zorgen? En geven de kleinsten het virus zeker niet door?

- De tijd dat de kinderen moesten wegblijven bij hun grootouders ligt gelukkig achter ons. Kleinkinderen mogen weer de deur platlopen bij oma en opa, mits het volgen van enkele voorzorgsmaatregelen. Waakzaamheid blijft geboden. Iedereen ouder dan 65 behoort tot de risicogroep. Zolang er geen goed vaccin is, lopen kwetsbare personen een risico op een ernstig ziekteverloop.

- Op de schoot kruipen en knuffelen? Bij peuters en kleuters mag het. Zij geven het virus niet of nauwelijks door; dat is nog altijd de wetenschappelijke consensus. Bij oudere kinderen mag het ook als ze tot je nauwe contacten behoren, tenzij er aanwijzingen zijn (bv. een besmetting op de school) dat de kinderen mogelijk besmet zijn.

- Met een familiefeest is het opletten geblazen. Het virus heeft niets liever dan dat veel mensen in een kleine omgeving samenkomen. Je houdt het bezoek best beperkt. Dat maakt het gemakkelijker om afspraken te maken: Hoe gaan jullie voldoende afstand houden? Spreken jullie buiten of binnen af? Is het binnen wel veilig (mondmaskers, verluchting)?

- Het is vaak onmogelijk om kleutertjes op afstand te houden. Gelukkig geven ze het virus zelden door. Probeer met oudere kinderen wél afspraken te maken. Wil je afstand houden, of een mondmasker dragen? Als je hen uitlegt waarom, dan gaan kinderen dat zeker begrijpen. Ook zij willen het beste voor oma en opa.

- Als een van de kinderen symptomen vertoont, dan vraag je best aan de ouders om het kind op te halen. In afwachting kunnen jullie (proberen) afstand te houden. Achteraf kan het zeker geen kwaad om het huis te poetsen.

VUL HIER JOUW CORONAKOMPAS IN