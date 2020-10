Coronakompas: dit moet je weten als je veilig naar de winkel wil gaan

Dagelijkse boodschappen, de nieuwe wintercollectie of een bezoek aan een niet nader genoemde Zweedse meubelgigant: soms moet je gewoon écht naar de winkel. Gelukkig kan dat ook in perfect veilige omstandigheden, met deze tips in het achterhoofd.

- Winkelen doe je best alleen of met één ander persoon. Naar een winkelcentrum met de grootouders of na de lesuren gaan shoppen met vrienden? Het mag, maar je doet het beter niet. Als je in grote groep gaat winkelen, worden winkels, pleinen en winkelstraten snel erg druk en dus minder veilig.

- Een drukke winkelstraat is geen no-gozone als iedereen een mondmasker draagt. Voelt het niet veilig aan? Dan kan je misschien eens de winkels bezoeken die verderaf liggen van het gewoel.

- Voor de pashokjes hoef je niet te vrezen, wel voor te drukke winkels. Uitbaters moeten zorgen dat iedereen veilig kan winkelen, maar vertrouw ook hier op je gevoel. Als klanten naar jouw mening te dicht opeen staan en niet iedereen een mondmasker draagt, dan is het beter om op een rustiger moment terug te komen

- Hoewel je handen desinfecteren bij elk nieuw winkelbezoek vervelend kan zijn, negeer je de handgelvoorziening best niet. Iedereen raakt regelmatig (onbewust) zijn of haar gezicht aan waardoor het virus zich kan verspreiden. De handen reinigen is dus belangrijk voor zowel je eigen gezondheid als die van anderen. Droogt je huid snel uit door al die zeep? In dit filmpje leggen we uit hoe je dat kan voorkomen.

- De toevallige ontmoetingen - “Hey, beste vriendin! Ben jij ook net aan het shoppen?” - zijn vaak het leukst, maar ze kunnen ook risicovol zijn. In al ons enthousiasme durven we de basisrichtlijnen te vergeten. Het coronavirus hoopt daarop. Al vanaf een kwartier face-to-face met een besmet persoon spreken we van een hoogrisicocontact. Dan heeft het virus voldoende tijd gehad om van persoon A naar persoon B te springen. Misschien kan je voorstellen om een mondmasker aan te doen? Waarschijnlijk apprecieert je gesprekspartner jouw waakzaamheid.