Twee jaar na haar verdwijning wordt moeder plots levend uit zee gehaald, maar politie stelt zich vragen bij haar verhaal

Een verhaal met voorlopig meer vragen dan antwoorden. Maar wel eentje met een goede afloop. Want de Colombiaanse Angélica Gaitan (46) is levend en wel teruggevonden. Twee jaar nadat ze spoorloos verdween, werd ze totaal verzwakt uit zee gevist. Hoe ze daar beland is en waar ze al die tijd was, zegt ze niet te weten. Maar dat gelooft de politie niet.

Angélica Gaitan woonde met haar familie in de Colombiaanse hoofdstad Bogota toen ze daar twee jaar geleden plots verdween. Van de ene dag op de andere. Zonder een spoor na te laten, zonder afscheidsbrief. Haar dochter Alejandra Castiblanco was er vrij zeker van dat de ex-minnaar van haar mama achter de verdwijning zat. Ze had met hem gebroken en hij dreigde er kort voor haar verdwijning mee haar iets te zullen aandoen.

Dat ze zelfmoordneigingen had, zoals de man beweerde, heeft haar dochter altijd ontkend. “Mama zou me nooit in de steek gelaten hebben.”

Weken en maanden gingen voorbij. De politie zocht amper naar de vrouw. En om zelf veel te ondernemen had de familie het geld niet.

Dood of ontvoerd

De familieleden gingen er van uit dat Angélica dood was. Of ontvoerd. In het arme Colombia worden wel vaker vrouwen ontvoerd en dan onder bedreiging ingezet als prostituee of verplicht om in de drugsindustrie te werken. Maanden of jaren in goed afgesloten loodsen of zelfs kelders drugs wegen en inpakken. De meesten komen er niet meer levend uit. Omdat ze te veel weten en dus gevaar betekenen voor de grote drugsbaronnen. En vluchten is nog maar weinigen gelukt omdat ze dag en nacht in het oog worden gehouden door gewapende bewakers.

Of dat het lot geweest is van Angélica Gaitan is op dit moment nog niet duidelijk. De vrouw weigert voorlopig verklaringen af te leggen. Ze beweert zich niets te herinneren en is nog altijd in shock volgens de artsen die haar behandelen. Maar de politie denkt dat ze zaken verzwijgt. Omdat ze bang is, wellicht.

Anderhalve kilometer van de kust

De manier waarop ze gevonden is, is alleszins opmerkelijk. Visser Rolando Visbal zag de vrouw in zee drijven op anderhalve kilometer van het strand van Puerto Colombia. “Eerst reageerde ze niet toen ik haar riep en dacht ik dat ze dood was. Dat het om een vluchteling ging. Maar dan gaf de vrouw toch zachtjes een teken van leven en werd ze door de visser aan boord van zijn schip gehaald. Een heus karwei want de vrouw was zo vermoeid en onderkoeld, dat ze totaal niet meewerkte.

Eens in de haven brachten de hulpdiensten haar naar het ziekenhuis. “Totaal in shock”, volgens een woordvoerder van het hospitaal. Pas daar heeft men haar ook kunnen identificeren als de vrouw die al twee jaar op een lijst met vermiste personen stond.

Naar eigen zeggen had ze ongeveer acht uur in het water gelegen toen ze werd gered, maar daar hecht de politie niet zo veel geloof aan. Zij geloven dat ze minder lang in het water had gelegen omdat haar huid nog te gaaf was en haar handen niet verrimpeld waren door het koude zeewater.

Haar familie is intussen een geldinzameling begonnen om Angélica naar Bogota te laten overbrengen. Want zelf kunnen ze dat niet betalen. “We hopen haar zo snel mogelijk bij ons te hebben”, zegt haar dochter Alejandra Castiblanco die van een wonder spreekt. “Want ik dacht mijn mama nooit nog levend terug te zien.”