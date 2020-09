Dertigtal arrestaties bij razzia tegen financiering terrorisme in Frankrijk

In de strijd tegen de financiering van het terrorisme zijn bij een razzia in Frankrijk 29 mensen opgepakt. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij een criminele organisatie die honderdduizenden euro’s zou hebben overgemaakt aan onder andere leden van het terreurnetwerk al-Qaïda in Syrië en aan jihadisten van Islamitische Staat (IS). Dat heeft de afdeling terrorismebestrijding van het Franse Openbaar Ministerie dinsdag in Parijs meegedeeld.

Er werden in totaal 55 huiszoekingen verricht in 26 Franse departementen. Aan de actie namen ruim 350 agenten deel. De verdachten zijn tussen de 22 en 66 jaar oud. De meesten van hen zouden volgens het Franse Openbaar Ministerie geld hebben gestuurd naar kennissen en verwanten in Syrië.

Op 24 januari 2020 was er een vooronderzoek gestart nadat de speurders op een geavanceerd circuit van geldtransfers aan Franse jihadisten waren gestoten. Bij die transfers werd gebruik gemaakt van cryptovaluta zoals bitcoins, die anonieme betalingen mogelijk maken.

Frankrijk wordt al jaren opgeschrikt door islamitische terreuraanslagen. Daarbij kwamen al meer dan 250 mensen om het leven. Afgelopen vrijdag nog verwondde een 25-jarige dader twee mensen met een mes in de onmiddellijke nabijheid van de voormalige redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs.