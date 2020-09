Schrijver Aster Berkhof overleden op 100-jarige leeftijd

Aster Berkhof - pseudoniem voor Louis Van Den Berg- is op 100-jarige leeftijd overleden. De schrijver die maar liefst 101 boeken publiceerde verbleef al een tijd in een woon-zorgcentrum in Brasschaat.

Aster Berkhof was jarenlang Vlaanderens meest gelezen auteur maar zijn naam bleef onlosmakelijk verbonden aan ‘Veel geluk, professor!’, zijn meest succesvolle roman.

Berkhof werd in 1920 geboren in Rijkevorsel, in de provincie Antwerpen. Schrijven zat hem van jongsaf al in het bloed. Terwijl vrienden gingen ravotten en voetballen, zat hij met zijn neus in de boeken en schreef hij ook zelf al. Amper 16 was hij toen zijn eerste boek ‘Verrader’ werd gepubliceerd.

Na zijn studies Germaanse filologie in Leuven werkt hij een tijdje als buitenlandjournalist bij de krant De nieuwe Standaard. Want van boeken schrijven kon hij toen nog niet leven. Zijn baan als journalist gaf hem wel de kans om te doen wat hij het liefst deed, na schrijven: reizen.

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog debuteerde hij als romanschrijver met ‘De heer in grijze mantel’. Pas vijf jaar later had hij zijn eerste grote vis beet. Zijn roman ‘Veel geluk, professor!’ werd een bestseller die in 1977 bewerkt werd tot een musical met Koen Crucke, die werd opgevoerd in de Gentse opera. In de jaren zestig schreef Berkhof de tv-reeks “De kat op de koord” voor de BRT, met Janine Bischops en Nand Buyl in de hoofdrollen. In 1989 regisseerden Eddy Asselbergs en Frank van Mechelen de tv-film “Het spook van Monniksveer”, naar de gelijknamige roman. En in 2001 scoorde VTM een kijkcijferhit met de bewerking van “Veel geluk, professor” tot tv-reeks..

In totaal 101 boeken zou hij uiteindelijk publiceren en werd daarmee een van de meest succesvolle auteurs ooit in ons land.

Berkhof kreeg in de loop der jaren ook een groot aantal onderscheidingen voor zijn werk. Zo kreeg hij onder meer in 2001 de Prijs voor Letterkunde van de provincie Antwerpen voor zijn hele oeuvre. In 2004 krijgt hij de titel van ereburger van Rijkevorsel, zijn geboortedorp. In november 2009 wordt Berkhof geëerd met een borstbeeld naar aanleiding van het Aster Berkhofmuseum.

De auteur was gehuwd met Nora Steyaert, een van de eerste omroepsters bij de toenmalige BRT. De jongste jaren van hun leven zaten ze samen in een woonzorgcentrum in Brasschaat waar Steyaert in maart overleed op 87-jarige leeftijd. Nu is Aster Berkhof, die al een tijd in een rolstoel zat, zelf komen te gaan. Hij werd honderd, een verjaardag die in juni nog uitgebreid werd gevierd met vrienden en familie.

Het echtpaar had een zoon en twee kleinkinderen.

