Britse en Canadese sancties tegen Loekasjenko voor “gewelddadig en frauduleus regime”

Groot-Brittannië treft, samen met Canada, sancties tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, zijn zoon en raadgever Viktor en zes andere hooggeplaatste ambtenaren. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, heeft het over “een duidelijke boodschap van het Verenigd Koninkrijk en Canada door sancties te nemen tegen Loekasjenko’s gewelddadig en frauduleus regime”. De Franse president Emmanuel Macron maakt intussen bekend dat hij in het conflict als bemiddelaar wil optreden.

“We aanvaarden de resultaten van deze presidentsverkiezingen waarmee gesjoemeld werd, niet”, zei Raab. Loekasjenko werd vorige maand herkozen, voor een zesde termijn, in een stembusgang die volgens westerse regeringen niet bepaald volgens het boekje verliep. “Zij die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen Wit-Russen zullen verantwoording moeten afleggen, en we zullen de waarden van de democratie en de mensenrechten verdedigen”, aldus nog Raab.

De sancties omvatten reisverboden en het bevriezen van tegoeden. Ze gaan meteen in. Loekasjenko weigert nog altijd het gesprek aan te gaan met de oppositie en de betogers. De laatste betoging, zondag, bracht 100.000 mensen op de been. Macron geeft nu aan dat hij wil bemiddelen in het conflict. Dat deed hij na een ontmoeting in Litouwen met oppositieleidster in ballingschap Svetlana Tichanovskaja. Macron zei in Vilnius de forcing te willen voeren samen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Europees president Charles Michel, om Minsk te doen instemmen met bemiddeling door de OVSE.

Het is de tweede keer dat Londen gebruikmaakt van dit nieuwe mechanisme om mensenrechtenschendingen te bestraffen, sinds het land de Europese Unie verliet. Londen liet vorige week al weten dat het zich oorspronkelijk wilde aansluiten bij de EU-sancties, maar de EU-lidstaten slaagden er niet in hierover een akkoord te vinden.