Wonderkind van de PS, gewezen Parlementsvoorzitter en nu veroordeeld voor zedenschennis op snelwegparking

Zes maanden cel met twee jaar uitstel voor openbare zedenschennis. Dat is het verdict dat Waals PS-parlementslid en burgemeester van Sambreville Jean- Charles Luperto (44) dinsdag te horen kreeg van het Luikse hof van beroep. Vier getuigen, waaronder een kind van negen, getuigden enkele jaren geleden dat de man zich openlijk had bevredigd in een tankstation langs de E42.