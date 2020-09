LVMH lanceert tegenaanval op Tiffany

Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) stapt naar de rechter tegen het Amerikaanse Tiffany. Dat is opmerkelijk, want eind vorig jaar wilde LVMH zijn Amerikaanse concurrent nog overnemen voor een bedrag van maar liefst 16 miljard dollar.

De liefde is dus omgeslagen in haat. LVMH kondigde eerder al aan dat de overname niet zou doorgaan, waarop Tiffany naar de rechter stapte. Nu krijgt het juwelenbedrijf een koekje van eigen deeg. De Fransen verwijten Tiffany mismanagement tijdens de coronapandemie. Het bedrijf is niet meer datgene van een jaar geleden, klinkt het bij LVMH.

De Amerikanen van hun kant blijven aandringen om de overname toch te laten doorgaan, volgens de gemaakte afspraken. “We hebben gehandeld conform het fusie-akkoord en zijn ervan overtuigd dat het hof in Delaware ons gelijk zal geven”, zegt de voorzitter van de raad van bestuur van Tiffany, Roger Farah.