Ontslagen kardinaal investeerde 100 miljoen euro Vaticaans geld in Londens luxevastgoed

De Italiaanse kardinaal Angelo Becciu, die vorige week de bons kreeg van paus Franciscus, heeft voor goed 110 miljoen euro aan geld afkomstig van het Vaticaan geïnvesteerd in Londens luxevastgoed. Dat schrijft de Financial Times dinsdag. De zakenkrant zegt bewijzen te hebben van Becciu’s betrokkenheid bij de aankopen. Het gaat om verschillende luxueuze flats in de dure wijken Knightsbridge en Chelsea.

Het gaat om een investering bovenop de aankoop van een andere eigendom in Knightsbridge, ter waarde van 350 miljoen euro. Sinds vorig jaar loopt binnen het Vaticaan al een strafonderzoek naar die aankoop. Becciu zegt onschuldig te zijn, en zegt dat de paus verkeerd geïnformeerd werd.

De Financial Times kreeg van het Vaticaan geen reactie op het nieuws. Ook het Duitse persbureau DPA ving bot in Rome.

Volgens de krant werden de flats gekocht via vennootschappen die geregistreerd staan in het Kanaaleiland Jersey. Zulke praktijken zijn dan wel niet illegaal, maar gaan in tegen de leer van paus Franciscus. Hij wil een kerk van de armen leiden, en uit regelmatig kritiek op hebzucht en bandeloos kapitalisme.

Donderdagavond kondigde Becciu plots zijn ontslag aan. Tot dan leidde hij de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen, een topfunctie binnen het Vaticaan. Vrijdag liet Becciu weten dat Franciscus hem had ontslagen, nadat hij hem ervan beschuldigde geld van het Vaticaan te gebruiken om zijn broers en zussen te helpen. Een van de belangrijkste aanklachten tegen Becciu is dat hij 100.000 euro van de Sint-Pieterspenning, het goede doel van de paus zelf, had doorgestort naar een liefdadigheidsorganisatie die zijn broer leidt in Sardinië.

