Het laatste interview met Aster Berkhof: “Ik vergeet veel, dat is het mooie aan oud zijn”

Zijn helblauwe ogen laten het ­afweten, zijn geheugen sputtert, maar praten kan hij nog als geen ander. In ronkende volzinnen die zo in een boek kunnen. Aster Berkhof is 95 wanneer we hem voor het laatst spreken en een literair fenomeen. Zijn geliefde Nora leeft nog op dat moment. Pas in maart 2020 worden de twee van elkaar gescheiden. Een half jaar na zijn vrouw overlijdt ook Aster zelf. Na een carrière die acht decennia overspant en 105 romans opleverde. Niemand doet het hem na, ook al wilde hij het zelf niet weten. “Ik ben een stokoude man die aan het vergeten is.”