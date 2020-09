Neckermann vraagt 5 miljoen staatssteun in België

Neckermann België vraagt 5 miljoen euro staatssteun om de coronacrisis te kunnen overleven. Dat heeft Neckermann-topman Laurent Allardin dinsdag bevestigd aan De Tijd en L’Echo.

Neckermann zag de verkoop van reizen na een uitstekend jaarbegin midden maart instorten door de lockdown. Toen die midden juni eindigde, gingen de reizen vier weken lang vlot over de toonbank, maar daarna viel de verkoop opnieuw stil. “We verkopen 5 à 10 procent van het normale volume, allemaal lastminutes”, duidt Allardin de huidige toestand.

Neckermann kreeg in juni een lening van 2,6 miljoen euro van de bank BNP Paribas, met een waarborg van Vlaanderen en Wallonië via hun investeringsmaatschappijen PMV en SRIW. Maar die lening volstaat niet: “Pas in 2023 zal onze business weer op 100 procent draaien”, verwacht Allardin. Hij kijkt nu zowel naar de regio’s als naar het federale niveau (investeringsmaatschappij FPIM) voor nieuwe steun, en hoopt binnen een tweetal weken antwoord te krijgen.

De Spaanse reisgroep Wamos nam 62 van de 91 reiskantoren over van Thomas Cook in België, na het faillissement ervan een jaar geleden. Zij gingen door met de naam Neckermann. Intussen werden drie winkels (Brussel Louizalaan, Herentals en Lier) definitief gesloten.