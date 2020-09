852 mensen stierven in 1994 op de MS Estonia, nu zorgt documentaire over geheimzinnig gat in boeg voor internationale spanning

Amper zeven jaar nadat de Herald of Free Enterprise voor Zeebrugge zonk, gebeurde in Europa een nog een grotere scheepsramp met een ferry. Liefst 852 mensen stierven toen de MS Estonia in 1994 zonk in de Oostzee. Het officiële onderzoek stelt al twee decennia dat een boegdeur was afgebroken, maar een Zweedse documentaire onthult nu dat er een gat van vier meter in de boeg was geslagen. De overlevenden vechten al 26 jaar lang de officiële versie aan. Ze hadden iets in het water gezien en een knal gehoord.