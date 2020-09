South African Airways stopt met vliegen wegens geldtekort

De Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij South African Airways (SAA) heeft al haar operaties stopgezet. De vliegtuigen blijven aan de grond wegens een gebrek aan geld. Het onderhoud blijft verzekerd, om een eventuele doorstart nog mogelijk te maken, zo maakten de bewindvoerders van SAA dinsdag bekend.

De luchtvaartmaatschappij stapelt al jarenlang de verliezen op, de coronapandemie maakte de situatie nog precairder. Afgelopen zomer werd met de schuldeisers een reddingsplan onderhandeld, waarbij ook de overheid een duit in het zakje moest doen. De bedoeling was om een nieuwe maar kleinere nationale luchtvaartmaatschappij over te houden.

Voor de redding zou 10,1 miljard Zuid-Afrikaanse rand (zo’n 533 miljoen euro) nodig zijn, maar het geld ligt nog altijd niet op tafel en dus zijn - in afwachting van een eventueel akkoord - de operaties stopgezet.