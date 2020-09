71 autobestuurders en passagiers stierven vorig jaar zonder dat er een andere auto betrokken was: “Smartphones, drank en snelheid”

Veruit de meeste verkeersdoden in Vlaanderen vallen in auto’s waarbij alleen een boom, een gracht of een paal is betrokken. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de ongevallencijfers in Vlaanderen. Vorig jaar kwamen 71 autobestuurders en passagiers om het leven bij een ongeval zonder tegenpartij, fors meer dan het jaar voordien. De boosdoeners? Smartphones, alcohol en onaangepaste snelheid. “Een beter rijgedrag komt niet alleen de zwakke weggebruikers ten goede, maar ook de inzittenden zelf.”

Voetgangers, fietsers of motorrijders die om het leven komen in het verkeer? Dan is telkens de auto het vaakst de tegenpartij in het verkeersongeval. Op dat vlak is er niks nieuws onder de zon in de statistieken voor het jaar 2019 van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Wie sterft in welk ongeval, dat is de vraag die de VSV zich stelt.

Ook voor automobilisten en hun passagiers is een botsing met andere auto’s vaak fataal. Maar nog vaker is er niet eens een andere auto bij betrokken. En dat is veruit de vaakst voorkomende doodsoorzaak: een auto die tegen een boom of een paal belandt, of van de weg af raakte. Het aantal doden bij een eenzijdig auto-ongeval steeg van 46 in 2018 naar 71 in 2019. “Een zorgwekkende evolutie”, zegt Werner De Dobbeleer van de VSV.

Voor de duidelijkheid: de analyse brengt alleen de soort botsing in kaart en doet geen uitspraak over de schuldvraag. Maar bij een eenzijdig ongeval ligt haast altijd een menselijke fout aan de basis. “Er zijn niet plots meer bomen of obstakels langs de weg gaan staan”, zegt De Dobbeleer. “De verklaring is dus te vinden bij het menselijk gedrag.”

Wat dan precies de oorzaak is? “Dat is voor de politie niet altijd even eenvoudig vast te stellen. Onaangepaste snelheid kan je soms wel objectief berekenen. Maar of de bestuurder afgeleid was door de smartphone, dat kan je niet zien. Afleiding is zeker een mogelijke oorzaak, drinken en rijden ook. Of een combinatie van verschillende factoren die samen een fatale afloop kennen.”

Ook zwakke weggebruiker blijft kwetsbaar

Uit de cijfers blijkt ook dat er in 2019 minder fietsers stierven in een ongeval met een auto dan in 2018 (25 tegenover 33), maar wel méér voetgangers (28 tegenover 13). “Het ziet er voor kwetsbare weggebruikers dus zeker niet positief uit”, zegt De Dobbeleer. “De afgelopen tien jaar is er op dat vlak weinig vooruitgang geboekt. In auto’s wél: dankzij technische hulpmiddelen zoals gordelverklikkers zijn die voor inzittenden veel veiliger geworden, maar niet voor de kwetsbare weggebruikers.”

De Vlaamse regering blijft dus maar beter inzetten op het verbeteren van de veiligheid van fietsers en voetgangers, zegt de VSV. “Maar we moeten ook in het oog houden wat er met de auto-inzittenden gebeurt. Blijven sensibiliseren tegen gsm-gebruik, overdreven snelheid en drinken en rijden is de boodschap. Een beter rijgedrag komt niet alleen de zwakke weggebruikers ten goede, maar ook de inzittenden zelf.”