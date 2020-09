Atletico-voorzitter droomt luidop: “Messi en Suarez herenigen? Met hoop is alles mogelijk”

Luis Suarez maakte afgelopen weekend indruk tijdens zijn debuut voor Atletico Madrid. De Uruguayaan was met een assist en twee treffers tijdens de 6-1-overwinning tegen Granada meteen van goudwaarde voor zijn nieuwe werkgever. En als het van voorzitter Enrique Cerezo afhangt, gaat Suarez Atletico nóg enkele diensten bewijzen.

Dat Atletico Madrid Luis Suarez wegplukte bij Barcelona was op zich al een stunt. En die stunt heeft Enrique Cerezo alleen maar gesterkt in zijn overtuiging dat niets in het leven onmogelijk is. In zoverre dat de voorzitter van Atletico nu zelfs luidop droomt van de komst van... Lionel Messi.

De Argentijn is komende zomer einde contract bij Barcelona én het is algemeen geweten dat Messi en Suarez dikke vriendjes zijn. Bij El Partidazo van Cope had Cerezo het over een eventuele hereniging tussen de twee. “Als Messi graag opnieuw met Luis Suarez zou spelen, dan moet hij maar komen. Met hoop is alles mogelijk”, klonk het met een lach.

Cerezo had het ook kort over de transfer van Suarez, die even geblokkeerd leek te worden door Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu. “Alles is goed verlopen”, zei Cerezo. “Bartomeu is een goede vriend én een goede voorzitter. Op dit moment lopen de zaken iets minder in Barcelona, maar hij heeft gehandeld zoals het moet. Suarez speelt nu waar hij graag wilde spelen.”