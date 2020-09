Overlegcomité hakt nog geen knopen door over epidemiebarometer

Het Overlegcomité heeft dinsdag nog niet het licht op groen kunnen zetten voor de epidemiebarometer, die per bestuursniveau moet aangeven hoe de corona-epidemie evolueert. Dat werd vernomen op het kabinet van premier Sophie Wilmès.

De regeringen van het land bespraken met de experten van Celeval de ontwikkeling van de barometer, maar namen nog geen beslissing. Deze week komen de verschillende Celeval-werkgroepen bijeen om een set van maatregelen voor te stellen die aan de verschillende drempels van de barometer gelinkt zijn.

Wilmès kondigde na de Nationale Veiligheidsraad van vorige woensdag aan dat de barometer zou worden ingevoerd. Het is de bedoeling om daarover een consensus te bereiken in het Overlegcomité. Vandaag/dinsdag werd een stand van zaken opgemaakt, ten laatste volgende week maandag komt het Overlegcomité opnieuw bijeen. Intussen buigen de experten van Celeval zich over de concrete maatregelen die aan de drempels van de barometer gelinkt moeten worden. Gelet op de epidemiologische situatie kan het comité indien nodig ook vroeger dan maandag bijeenkomen.

“Goed opgeschoten”

Uit de gesprekken die dinsdagavond gevoerd werden, blijkt het in dit stadium niet nodig om op nationaal niveau verdere dringende maatregelen te nemen, luidt het bij Wilmès. Gouverneurs en burgemeesters kunnen wel gerichter optreden, die mogelijkheid blijven ze behouden.

Bij federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block valt te horen dat het werk goed is opgeschoten. Zaak is nu om met de verschillende sectoren (onderwijs, horeca, cultuursector,...) te overleggen over de concrete maatregelen die aan een bepaalde kleurcode gelinkt zouden worden, luidt het op haar kabinet.