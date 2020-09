Net voor eerste debat met Trump publiceert Biden laatste belastingaangifte

Op enkele uren van het eerste debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten heeft de Democratische kandidaat Joe Biden zijn laatste belastingaangifte, van 2019, publiek gemaakt. Zijn tegenstander, huidig president Donald Trump, weigert vooralsnog inzage te geven in zijn financiën.

Afgelopen zondag publiceerde de New York Times de belastingaangiftes van de Amerikaanse president. Daaruit bleek dat Trump in 2016 en 2017 slechts 750 dollar aan belastingen betaalde. Ter vergelijking: voor Biden en zijn vrouw was dat in 2019 299.346 dollar. Het koppel had een gezamenlijk jaarinkomen van ruim 985.000 dollar.

Biden publiceerde in juli vorig jaar al zijn aangiftes voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Ook zijn kandidaat-vicepresident, Kamala Harris, publiceerde al haar aangifte voor 2019. Zij en haar echtgenoot moesten 1,1 miljoen dollar belastingen ophoesten.

Fiscale optimalisering

Verwacht wordt dat Trumps fiscale situatie een van de thema’s wordt van het debat van dinsdagavond. Ze kruisen de degens in Cleveland. Volgens de New York Times deed Trump een beroep op mechanismes van fiscale optimalisering die andere rijken en Amerikaanse bedrijven ook inzetten. De president doet de berichten van de krant af als fake news, maar weigert de gepubliceerde cijfers te bevestigen of ontkennen.