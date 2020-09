Wit-Russische autoriteiten schorten werking van invloedrijke nieuwssite op

Protesten in Wit-Rusland tegen de verkiezingsresultaten Foto: via REUTERS

De autoriteiten in Wit-Rusland hebben dinsdag voor drie maanden de werking van de invloedrijke nieuwssite tut.by opgeschort, en dat vanaf 1 oktober. Die site besteedt veel aandacht aan de protesten tegen president Aleksandr Loekasjenko. Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja, momenteel in ballingschap in Litouwen, hekelt de maatregel als een inbreuk op “het recht op de waarheid”.

Het gaat om een voorlopige maatregel, die past binnen een gerechtelijke procedure die momenteel loopt. Die werd in gang gezet na een vraag van het ministerie van Informatie om de site te sluiten. Het ministerie ging hiertoe over nadat regeringsorganen signaleerden dat de site “informatie publiceerde die niet verspreid mag worden”. Er werd niet verduidelijkt om welke informatie het gaat. Sinds de controversiële presidentsverkiezingen van 9 augustus wordt er in Wit-Rusland betoogd tegen het regime van Loekasjenko, ondanks het hardhandige optreden van de veiligheidsdiensten.

Tut.by werd opgericht in 2000 en geldt als het voornaamste onafhankelijke medium in het land. Het regime voerde al druk uit op de journalisten van tut.by. Op de site waren talrijke filmpjes en foto’s te zien van de betogingen tegen Loekasjenko. De site bevestigde al zijn statuut verloren te zijn, maar de journalisten blijven van plan hun werk te doen. In een persbericht laten ze weten dat ze immers pas vorig jaar dat statuut verkregen hebben. Correspondenten van westerse media verloren hun toelating al bij het begin van de protesten.