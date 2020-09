Medisch onderzoek bevestigt: De Brabanter lijdt niet aan geheugenstoornis

Op de tweede dag van het proces tegen Kim De Brabanter voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven is de jury dinsdag frontaal geconfronteerd met de geweldpleging op Liselotte De Coninck. “Door de zichtbare letsels had ze zelfs een Aziatisch uiterlijk gekregen”, stelde Wouter Van Den Bogaert. De wetsdokter verklaarde dat de beschuldigde niet lijdt aan geheugenstoornissen.

Kim De Brabanter (40) wordt beschuldigd van moord op Liselotte De Coninck in zijn woning in Ternat op 5 november 2017. Het 32-jarige slachtoffer kwam door diverse vormen van geweld om het leven. Het eerste afspraakje met de trucker werd haar fataal.

Tijdens het verhoor op de openingsdag had voorzitster Veerle Aelbrecht het onderste uit de kan gehaald om de beschuldigde te bewegen tot verklaringen over de geweldpleging. Maar De Brabanter herinnerde zich alleen maar die ene kopstoot. Tot begrijpelijke frustratie van de voorzitster. “Wij willen weten waarom u zoveel geweld hebt gebruikt. Na die eerste kopstoot was zij al knock-out.”

Geweld

De getuigenissen van de politie en de wetsdokter boden met een dag vertraging nog geen antwoord op die vraag, maar legden wel pijnlijk bloot hoeveel geweld De Coninck heeft moeten ondergaan. De vermoedelijke dader greep naar diverse vormen van geweldpleging. De Brabanter zit meer nog dan bij de aanvang van het proces in erg nauwe schoentjes. Er was niemand anders aanwezig in zijn woning, die hermetisch afgesloten was.

Zelf beriep de beschuldigde zich tijdens zijn verhoor op geheugenverlies. In het luik anamnese van zijn medisch onderzoek naar De Brabanter stelde de wetsdokter geen geheugenstoornissen vast.