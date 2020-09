Aster Berkhof (100) overleden na 101 romans: “De dood schrikt me niet af. En daarna? Daarna is er niets”

Aster Berkhof, jarenlang een van Vlaanderens meest gelezen auteurs, is gestorven in het woonzorgcentrum in Brasschaat waar hij al een paar jaar verbleef. Hij schreef 101 romans, maar werd vooral bekend met Veel geluk, professor!. Berkhof werd deze zomer nog gevierd voor zijn honderdste verjaardag en sukkelde al enige tijd met zijn gezondheid.