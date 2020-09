Wesley Fofana wordt voor 40 miljoen euro ploegmaat van Tielemans, Praet en Castagne bij Leicester

De Franse 19-jarige verdediger Wesley Fofana zal Saint-Etienne verlaten voor Leicester. Dat kondigde de Franse club dinsdag aan.

De Engelsen zouden ongeveer 40 miljoen euro betalen voor het talent, waarvan 5 miljoen euro aan bonussen. Daarmee is het de grootste uitgaande transfer voor Saint-Etienne. De overstap zal pas officieel zijn na het afleggen van de medische testen op woensdag.

Fofana, afkomstig van de regio rond Marseille, werd gevormd bij Saint-Etienne, nadat hij in 2015 aankwam bij de club. Vorig seizoen speelde de Fransman 14 wedstrijden in de Ligue 1 (4 in het seizoen 2020-21), zes matchen in de Franse beker, waaronder ook de finale, twee in de Franse League Cup en twee in de Europa League.

“Op amper 19 jaar wordt hij beschouwd als een van de grootste Franse talenten van zijn generatie”, klinkt het in het communiqué van Saint-Etienne.

Leicester City is dit seizoen sterk van start gegaan in de Premier League. De club van Youri Tielemans, Denis Praet en Timothy Castagne is na drie duels nog steeds foutloos.

(belga)