Bondscoach Martinez moet knoop doorhakken: Eden Hazard klaar voor Real Madrid, ook voor Rode Duivels?

Eden Hazard (29) zit voor het eerst dit seizoen in de 23-koppige selectie van Real Madrid voor de wedstrijd van vanavond tegen Valladolid. En uitgerekend vandaag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie voor de interlands tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland bekend. Met of zonder Eden Hazard?

Er was in het begin van deze maand heel wat te doen rond de selectie van de aanvoerder van de Rode Duivels. Martinez haalde hem er wel bij, maar hij speelde geen seconde en trainde zelfs amper met de groep mee. In de Spaanse pers vroeg men zich af waarom onze bondscoach Hazard er na zijn enkelblessure dan had bijgehaald. “Na tien maanden wilde ik alle spelers erbij, zeker de aanvoerder”, luidde de uitleg van Martinez toen. Van Real Madrid kwam er nooit een officiële reactie en daarmee leek de club niet al te zwaar te tillen aan de oproeping van Hazard. Onze landgenoot speelde sindsdien ook geen minuut met de Koninklijke en zit pas vandaag voor het eerst weer in de selectie.

“Hij staat dicht bij een wederoptreden”, sprak Zinédine Zidane, coach van Real, gisteren. “Hij trainde de afgelopen dagen goed met het team en is er klaar voor. Hij wil natuurlijk spelen en zijn ploegmaats helpen. Maar we blijven voorzichtig.”

Speelt hij wel?

Dat Eden Hazard bij de selectie zit, betekent nog niet dat hij zal spelen. De selectie bestaat uit 23 spelers en zondag is er ook nog een wedstrijd op het veld van Levante. “We willen vooral dat hij volledig fit is, dat hij geen last meer ondervindt van die enkel. Het seizoen is nog lang”, aldus nog Zidane.

We zijn dan ook benieuwd of Martinez de 106-voudige Rode Duivel er vandaag bijhaalt. De contacten tussen de medische dienst van Real en de voetbalbond zijn goed. Terwijl de bondscoach de vorige keer voor geen enkele Duivel een uitzondering wilde maken door hem thuis te laten, is hij nu mogelijk coulanter – zeker na de coronahistorie met Thibaut Courtois, ook speler van Real Madrid en begin september al na drie trainingen terug naar Madrid gestuurd.

Wat met Verschaeren, Mechele en Vermaelen?

In vergelijking met de vorige interlands in Denemarken (0-2) en tegen IJsland (5-1) recupereert Martinez alvast Courtois, Van Crombrugge, Boyata, Benteke en Origi. Carrasco en Lukaku misten toen de tweede interland, maar zijn er nu ook opnieuw bij. Casteels en Thorgan Hazard speelden het voorbije weekend niet wegens een blessure, Praet viel bij Leicester geblesseerd uit. Cobbaut en Chadli zijn nog altijd niet fit.

En wat met de coronagevallen? Verschaeren zit voorlopig nog in quarantaine en Mechele speelde bij Club nog geen wedstrijd sinds hij bij de laatste bijeenkomst van de Duivels wegens een positieve coronatest moest afhaken. Vraag blijft ook of Vermaelen deze keer wel beschikbaar zal zijn. De verdediger is fit, maar begin deze maand mocht de verdediger Japan niet verlaten vanwege corona.