Antwerp dicht bij Cristian Benavente, voormalige uitblinker van Charleroi

“Nog drie tot vier gerichte transfers”, kondigde Sven Jaecques, algemeen manager van Antwerp, aan. Cristian Benavente (26) moet de eerste worden.

Benavente is een oude bekende van het Belgische voetbal. Nu ja, ‘oude’. De Peruviaanse offensieve middenvelder speelde van januari 2016 tot januari 2019 bij Charleroi, waar hij 102 wedstrijden speelde, 29 keer scoorde en zeker op het einde een van de uitblinkers was.

Daarna vertrok hij naar het Egyptische Pyramids, dat zo’n 6 miljoen euro op tafel legde, maar dat was geen succes. Hij speelde er twaalf wedstrijden, waarin hij driemaal scoorde, maar werd in de zomer van 2019 alweer verhuurd aan het Franse Nantes, waar hij ook niet verder kwam dan dertien matchen. Dat maakt natuurlijk dat hij nu haalbaarder is geworden voor Antwerp, dat al langer geïnteresseerd is in zijn diensten. Zeker omdat hij de competitie goed kent en polyvalent is – hij kan achter de spits en op de flank uit de voeten.

Er zijn nog meer clubs geïnteresseerd, maar als alles goed gaat en hij voor zijn medische tests slaagt, kan de transfer snel worden afgerond. En dan hebben ze er bij de Great Old toch al een stevige versterking bij. Maar zoals we al schreven, zijn ook de posities van spits en centrale verdediger nog cruciaal. Voor de positie van centrale verdediger staan er nog verschillende spelers op de lijst, onder wie twee Fransen: Nicolas Isimat-Mirin (28) van Besiktas en zijn landgenoot Jérémy Gélin (23) van Rennes.