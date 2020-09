Anderlecht stoomt Adrien Trebel klaar voor Club Brugge

Gespot gisteren in Antwerpen: Adrien Trebel (29), die om 10 uur de praktijk van kinesist Lieven Maesschalck binnenstapte en pas in de late namiddag weer buiten kwam. Hij deed er urenlang oefeningen. De Fransman revalideert weliswaar vaker bij de gerenommeerde therapeut, maar dit keer heeft Anderlecht een groter plan: het wil de middenvelder klaarstomen voor de topper van zondag op Club Brugge.

Trebel heeft opnieuw hinder aan de zijkant van zijn knie en de quadriceps en miste daardoor ook het duel met Eupen, maar Kompany noemde het enkel “een probleempje”. Het is nu afwachten of Trebel met de groep kan trainen, paars-wit recupereert hem het liefst al in Jan Breydel.

Wat transfers betreft, roert Anderlecht zich nog niet te fel. Het is niet uitgesloten dat Dimata nog vertrekt. De spits rekent op meer speelkansen, maar moet het voorlopig afleggen tegen Nmecha. Er was al interesse van Dijon, maar dat ziet hij niet zitten. Paars-wit wil ook graag de 5 miljoen recupereren die het zelf betaalde. Vraag is of een interessante club dat wil betalen.