Ex-coach Hein Vanhaezebrouck opvallend hard voor AA Gent: “De spelers hebben te veel macht, dát is het grote probleem”

Na de Europese uitschakeling/pandoering van AA Gent moesten de Buffalo’s ook nog snoeiharde kritiek slikken van ex-coach/kampioenenmaker Hein Vanhaezebrouck (56), die als analist bij Vier zat.

“AA Gent is in defensief opzicht veel te kwetsbaar”, zei Vanhaezebrouck. Een logische vaststelling. Maar dat is niet alleen de schuld van de trainer en de spelers, zo gaf hij aan. “De club haalde er begin dit seizoen Wim De Decker bij om defensief orde op zaken te stellen. Maar de vraag is: heeft Wim dat als T2 (onder Thorup en Bölöni, nvdr.) wel kunnen doen? Dat weet niemand. Dan ga je als club in de fout. Nu is Wim zélf T1, maar je zal hem tijd moeten geven om dit te kunnen oplossen.”

Volgens Vanhaezebrouck wordt er ook te makkelijk naar de trainer gewezen bij Gent. Hij kwam op dreef. “Kijk vooral naar de spelers! Ook naar zij die er vandaag niet bij waren. Die kwaaltjes hadden (zoals Odjidja en Yaremchuk, nvdr.). De macht van de spelers is gewoon te groot bij Gent. Het is de enige club in België waar ze zoveel macht hebben, die zelfs de macht van de trainers overstijgt. Dát is het grote probleem. Dat was vroeger al zo, dat is een tijdje bijgestuurd, maar nu is het weer van dat. Op die manier komt het niet goed. En de eindverantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de directie. De hiërarchie moet gerespecteerd worden. Maar ik weet niet of dit nog bij te sturen valt. Eens je macht geeft, pak die nog maar eens terug, hè...”

Voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie zullen het niet graag horen. Na het ontslag van Thorup polste Louwagie zelf nog even bij Vanhaezebrouck naar zijn beschikbaarheid, maar die revalideert nog van een ingreep en kan pas over een paar maanden opnieuw als trainer aan de slag. En het is zeker niet zo dat hij op Gent zit te wachten.