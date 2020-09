Fox-gezicht Chris Wallace leidt debat tussen Joe Biden en Donald Trump: wie is deze man?

Democraat Joe Biden (77) en president Donald Trump (74) nemen het voor de eerste keer tegen elkaar op in een televisiedebat maar, gelukkig voor hen en de kijker, staan ze er niet alleen voor. Niemand minder dan journalist en Fox-gezicht Chris Wallace zal het debat modereren. Maar wie is deze man? En zal president Trump bevooroordeeld worden door zijn relaties met de nieuwszender? Een portret.

Alle ogen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gericht op drie zeventigers: want Chris Wallace is met zijn 72 lentes een generatiegenoot van zowel Joe Biden als Donald Trump. Die laatste heeft Wallace ...