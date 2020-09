Ondanks coronacrisis verzamelden aanhangers Joe Biden en Donald Trump in Ohio voor eerste televisiedebat

De Amerikaanse president Donald Trump en de democratische kandidaat Joe Biden hebben het in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst tegen elkaar opgenomen in een televisiedebat in de staat Ohio. Ondanks de coronamaatregelen kwamen heel wat aanhangers hun kandidaat steunen.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en confrontaties tussen voor- en tegenstanders te vermijden, worden de aanhangers van beide kandidaten gescheiden. Aan het Cleveland Museum of Art, op enkele honderden meters van het Cleveland Clinic-gebouw waar het debat zal plaatsvinden, verzamelden linkse groeperingen. Onder andere twee Black Lives Matter-organisaties, de Democratic Socialists of America en de Sunrise Movement willen zowel het klimaat als het raciaal geweld in de Verenigde Staten op de kaart zetten.

“We hebben op 3 november twee keuzes en we willen ze niet maken”, zegt de organisator van de bijeenkomst aan ‘The Washington Post’. “Dat we moeten kiezen tussen vervallen huisvesting of de opwaardering van sommige buurten, is ongehoord. ”

Verwacht werd dat Howie Hawkins, presidentskandidaat voor de Green Party, de massa zou toespreken maar dat gebeurde niet.

