OVERZICHT. Hierover hebben Joe Biden en Donald Trump gedebatteerd

Zes hete hangijzers in anderhalf uur: zolang duurde het eerste televisiedebat tussen de Democraat Joe Biden en huidig president Donald Trump. Uiteenlopende visies over de Amerikaanse economie, het aanhoudende geweld in de Verenigde Staten en - hoe kan het ook anders- de wereldwijde coronacrisis passeerden de revue. Een overzicht.

Aanstelling nieuwe opperrechter voor het hooggerechtshof

Eerder deze week droeg president Trump de conservatieve Amy Coney Barrett (48) voor als nieuwe opperrechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, de hoogste gerechtelijke instantie in de Verenigde Staten. Als haar benoeming goedgekeurd wordt door de senaat zal ze de recent overleden Ruth Bader Ginsburg vervangen. Dik tegen de zin van het duo Biden/Kamala Harris.

“Het is niet aan de huidige president om een kandidaat naar voren te schuiven”,herhaalt Biden zichzelf tijdens het debat. “Het volk moet eerst een nieuwe president en congresleden kiezen.” Kamala Harris, de running mate van Biden, verwoordde het eerder al kort: “De winnaars van de verkiezing moeten een kandidaat kiezen.” Ook vreest de democratische vleugel dat de republikeinen er alles aan zullen doen om de ‘Obamacare’ terug te draaien.

Daar is de president het niet mee eens. “Het is simpel: wij mogen na het overlijden van Ruth Bader Ginsburg een kandidaat voordragen want wij hebben de verkiezingen gewonnen. We hebben de Senaat in handen. Ik geloof in de kandidatuur van Amy Coney Barrett, ze is erg bekwaam.”

Barrett kwam in het verleden al meermaals opspraak door haar starre en uiterst conservatieve houding. Zo is ze diepgelovig en fel gekant tegen abortus.

De verdienste en ervaring van de kandidaten

Zichzelf bewieroken is doorgaans geen probleem voor de huidige president. “Er is geen enkele president die meer heeft gewerkt dan ik. En dat in amper 3,5 jaar. Ik heb de beste economie van de wereld gecreëerd en de werkloosheid was nog nooit zo laag.” En toen kwam corona. “Nu zijn we alles opnieuw aan het opbouwen: we komen sterk terug en zetten alweer records neer.”

Ook het herwerkte rechtssysteem is volgens Trump zijn werk. “Toen Obama aftrad, waren er 128 rechters te kort in onze rechtbanken. Ik heb honderden, misschien wel 300 rechters aangesteld zodat ons systeem verder kan werken.”

Voormalig vicepresident Biden pakt het anders aan: hij benadrukt maar heel gering de eigen sterktes maar heeft het uitvoerig over de zwaktes van Trump. “Onder Trump zijn vooral de rijken een stuk rijker geworden. De gewone Amerikaan is armer en zieker geworden. Onder zijn bewind is het geweld en racisme ook enorm toegenomen. En hij heeft het leger beledigd: hij noemde ze nietsnutten. Hij zit fout want dat zijn helden.”

De Amerikaanse economie en recessie

Als het onderwerp economie aangesneden wordt, komen we al snel terecht bij het belastingsnieuws van de voorbije weken: de krant ‘The New York Times’ schreef dat Donald Trump slechts 750 dollar aan federale inkomstenbelasting betaalde in 2016. “Leugens”, zegt de president. “Ik heb miljoenen aan belastingen betaald en ik wil het jullie gerust laten zien. Voor ik president werd, was ik ondernemer. Natuurlijk betaal ik niet graag belastingen maar ik deed het wel.”

Biden benadrukt dat de president gebruikmaakte van fiscale achterpoortjes en belastingskortingen en dat hij die maar al te graag wil terugdraaien. “Om over zijn economisch falen nog maar te zwijgen. Voor president Trump hadden we een bloeiende economie en hij heeft alles verprutst. De werkloosheid nam toe en bedrijven verdwenen. Wij brachten grote bedrijven zoals Chrysler terug en kijk: ze zijn opnieuw weg. Hij heeft veel gepraat over handelsakkoorden en jobcreatie maar eigenlijk deed hij niets. Alleen maar golfen.”

De aanpak van de coronapandemie

Meer dan 7 miljoen besmettingen en 200.000 mensen stierven aan het coronavirus in de Verenigde Staten. “Er werd zoveel gepalaverd over het onderwerp maar wie moet de kiezer nu vertrouwen”, vroeg moderator Chris Wallace zich terecht af.

“Alvast niet de president”, zegt Biden. “Want die heeft geen plan. Hij wilde in het begin van de crisis zo weinig mogelijk informatie geven omdat hij niet wilde dat de mensen zouden panikeren. Maar hij panikeerde wel: hij sloot meteen de grenzen en wees naar China. Hij had uit zijn bunker moeten komen, een plan maken en de mensen het geld en de hulp geven die ze nodig hadden.”

Trump sneerde meteen terug. “Als we naar jullie hadden geluisterd dan waren er miljoenen mensen gestorven want jullie lieten de grenzen gewoon open. Ik heb de grenzen gesloten. Wij hebben erger voorkomen. Er sterven steeds minder mensen en we zijn dichtbij een vaccin. Jij had dit nooit kunnen doen, jij hebt dat niet in je bloed.”

Het raciale protest en geweld in de Verenigde Staten

Nadat hij Biden verschillende keren onderbrak en het debatteren eerder gejengel leek, grijpt Trump terug naar 1994. “Jij noemde de zwarte Amerikanen toen ‘superpredators’ of roofdieren. Ik laat nu mensen vrij uit de gevangenis die jij toen fout behandeld hebt. Als je kijkt naar de peilingen doe ik het bijzonder goed in bijvoorbeeld Portland en bij de zwarte gemeenschap.” Trump verwijt Biden dat hij de politie niet steunt. “Je bent bang om de steun van je linkse vleugel te verliezen, je durft het woord ‘law enforcement’ zelfs niet meer uitspreken.”

Biden benadrukt dat hij wel degelijk de politie steunt en dat de overgrote meerderheid van de agenten goede, eerlijke, mensen zijn. “Maar er zijn rotte appels en die moeten eruit. Geweld is nooit gepast.”

Opvallend: Biden noemt Trump openlijk een racist. “We zijn allemaal Amerikanen. “Hij kijkt neer op zwarte mensen. En het zijn nochtans gewone Amerikanen. We moeten dit samen doen.”

De betrouwbaarheid van de verkiezingen

Voor Biden is er maar een ding van belang: dat mensen stemmen. “Ga naar de juiste website en selecteer op welke manier je wil stemmen. Het hoofd van de FBI heeft gezegd dat stemmen via de post volledig veilig is. Trump beweert dat het frauduleus is maar hij stemt zelf via de post! Op elke manier ook: ga stemmen want de president kan je niet stoppen.” Als ik verlies, zal Biden dat accepteren. “De president weet nog niet of hij zijn verlies zal accepteren maar laat u niet afschrikken: hij kan dan niet aanblijven. Ga stemmen anders moet je nog vier jaar naar leugens luisteren.”

Trump: “Nog voor ik verkozen werd, werd ik al belaagd door de Democraten. Ze hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om mij af te voeren.” Ook is hij niet te spreken over de stembrieven. “Ze sturen ze willekeurig op en ze komen overal terecht. En dan ligt er toevallig eentje met Trump op in een vijver....tjah” Ook zal Trump de stembrieven laten onderzoeken door het Hooggerechtshof.

Biden: “Ronduit belachelijk, hij is bang dat er te veel stemmen geteld worden.”