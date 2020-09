Amerikaanse media niet te spreken over debat Trump en Biden: “Slechtste debat ooit, onmenselijk laag en beledigingen alom”

Verbijstering alom bij de Amerikaanse media na het eerste televisiedebat van president Donald Trump en voormalig vicepresident Joe Biden. “Dit was geen debat, het was gewoon een schande om naar te kijken en luisteren”, zegt onder meer politiek CNN- journaliste Dana Bash.

Anderhalf uur lang beledigingen spuien, onderbrekingen, verwijten,....CNN-journaliste vatte het eerst televisiedebat van Joe Biden en Donald Trump samen in een eenvoudige reactie: het was een shitshow. “Vanaf de eerste seconden reageerde de president zeer geagiteerd”, zegt Bash. “Hij liet Joe Biden geen enkele keer uitspreken en bleef zijn argumenten herhalen tot ook de moderator Chris Wallace moest ingrijpen.” En dat deed hij, meerdere keren zelfs. “Chris ontsnapte niet aan de furie van de president. Luidop vroeg Trump zich af met wie hij nu eigenlijk moest debatteren en hij weigerde om op bepaalde vragen te antwoorden.”

“Dit was geen debat”, zegt ook journalist Jake Trapper. “Het was het ergste wat ik ooit gezien heb. Het was ook niet goed te begrijpen omdat ze maar wat door elkaar riepen. Het is zeer moeilijk om te zeggen wie er gewonnen heeft. Ik weet alleen dat de Amerikaanse kiezer zwaar verloren heeft.” Journalist Anderson Cooper schaamt zich zelfs voor zijn president. “Hij was de moderator aan het pesten, hield zich niet aan de gemaakte afspraken en ging gewoon als een razend beest tekeer.”

Blanke extremisten

Wat verschillende media en kiezers in het verkeerde keelgat schoten: de huidige president weigerde om de blanke suprematie te veroordelen. “Ik wil dat wel maar ik zie dat er veel meer geweld wordt gebruikt langs links. Het is dus vooral een probleem van de linkse flank.” Zelfs als Biden aandringt om over te gaan tot een veroordeling, blijft de president naar links wijzen. “Dat de president van mijn land dit weigert te doen, is ongehoord”, zegt journalist en advocaat Van Jones. “Nazi’s, moordenaars, extremisten zijn nu online aan het vieren want hun president veroordeelt hen niet. Dat is wat er vanavond gebeurd is. Dat en niets anders.”

THIS IS NOT OKAY. pic.twitter.com/OhANFUYqNS — Van Jones (@VanJones68) September 30, 2020

Nog een controversiële uitspraak: de verwijzing van president Trump naar de zoons van Biden. Volgens de president heeft Hunter Biden, die “zwaar verslaafd was aan cocaïne”, smeergeld ontvangen van onder meer Moskou voor zijn werkzaamheden in Oekraïne. Biden probeerde verschillende malen om die beschuldigingen te ontkrachten maar kreeg de kans niet, zelfs niet toen Wallace de president aanmaande om te zwijgen.

Maar daar stopte het niet. Biden wees de president erop wees dat hij gesneuvelde soldaten en leden van het leger onlangs nietsnutten had genoemd. “Mijn zoon heeft een jaar gediend in Irak. Hij was geen nietsnut, hij was een patriot. Wie sneuvelt op het terrein is een held.”

Toen Trump vroeg of hij het over Hunter had, moest Biden even slikken: “Neen, over Beau”. Trump reageerde botweg dat hij die niet kende. Beau overleed in 2015, toen Biden vicepresident was, aan een hersentumor.

Voor Jonathan Karl, correspondent bij ABC News, is het duidelijk: Trump verloor de pedalen en werd persoonlijk. “Ik had op voorhand voorspeld dat het er hard aan toe zou gaan. De president lag achter in de peilingen en moest het tij zien te keren. Als je het zo bekijkt, is hij de grote verliezer.”