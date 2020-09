Aantal coronadoden in België stijgt tot boven 10.000

Het coronavirus heeft in België al aan 10.001 mensen het leven gekost. Dat blijkt woensdagmorgen uit de voorlopige cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal zijn ook al 117.115 bevestigde besmettingen vastgesteld in ons land.

De stijging van het aantal besmettingen blijft wel almaar trager verlopen. In de week van 20 tot 26 september zijn er in België gemiddeld 1.550,6 bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. In vergelijking met een week eerder is dat een stijging met nog 9 procent.

In die periode zijn gemiddeld 4,3 mensen per dag overleden. Op weekbasis is dat een lichte stijging (+0,9 procent).

Afgelopen week werden gemiddeld ook 66,7 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 14,6 procent in vergelijking met 7 dagen geleden. Er liggen momenteel 716 mensen in het ziekenhuis, van wie er 150 op een afdeling intensieve zorgen liggen.