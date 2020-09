Witte rook: Vivaldi-partijen hebben inhoudelijk akkoord, casting nog niet rond

De zeven partijen die een federale regering willen vormen hebben een inhoudelijk akkoord bereikt, is uit verschillende bronnen bij onderhandelaars vernomen. Ze moeten het nu nog eens raken over de verdeling van de bevoegdheden en over het premierschap.

Het akkoord komt er na een marathonvergadering van meer dan 21 uur, vooral over de begroting.

CD&V, Open Vld, sp.a, Groen, PS, MR en Ecolo gaan dus samen een nieuwe regering vormen. Als alles goed gaat, legt die donderdag de eed af. De coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) brengen later woensdag verslag uit bij de koning.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten was de eerste onderhandelaar die het Egmontpaleis woensdag verliet. Hij zei tevreden te zijn dat er een “centrumprogramma” is uitgewerkt, met oog voor zij die het moeilijk hebben door corona en dat ondernemersvriendelijk is.

Naar verluidt lezen de sherpa’s, de toponderhandelaars die de partijvoorzitters bijstaan, de teksten nog na. Intussen praten de voorzitters over de verdeling van de bevoegdheden en het premierschap.

