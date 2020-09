Zangeres Helen Reddy (78) overleden

De Australische zangeres Helen Reddy is op 78-jarige leeftijd overleden in Los Angeles. Dat meldt haar familie woensdag. Reddy werd vooral bekend door haar feministische nummer ‘I Am Woman’.

“Het is met grote treurnis dat we het overlijden van onze geliefde moeder, Helen Reddy, melden”, verklaarden haar kinderen Traci en Jordan op de officiële Facebookpagina van de zangeres. Ze stierf donderdag in de namiddag in Los Angeles. “Ze was een geweldige moeder, grootmoeder en een formidabele vrouw. Onze harten zijn gebroken. Maar we halen troost uit de wetenschap dat haar stem eeuwig zal leven.”

Reddy was de eerste Australiër die een Grammy Award won en in de Amerikaanse hitlijsten stond. Dat was met ‘I Am Woman’, dat uitkwam in 1971. In haar overwinningsspeech bedankte ze god, “omdat zij alles mogelijk maakt”. De tekst van het nummer “I am woman, hear me roar”, werd een slogan van feministen in de jaren zeventig. In 2019 werd het leven van de zangeres verfilmd. Die kreeg ook de naam ‘I Am Woman’ mee.

Reddy was al jaren uit de schijnwerpers verdwenen sinds ze gediagnosticeerd werd met dementie.