AA Gent verloor met 3-0, maar toch stapte één speler met een brede glimlach van het veld

AA Gent werd dinsdagavond kansloos uitgeschakeld in de laatste voorronde van de Champions League. De Buffalo’s verloren met 3-0 bij Dynamo Kiev. Toch kon er bij Gent een glimlach af bij Matisse Samoise. De 18-jarige aanvaller kreeg zijn eerste officiële speelminuten bij de Gantoise. “Ik was eigenlijk alleen maar blij.”

“Het is tof om op dat niveau je debuut te maken, alleen is het jammer dat we verliezen met 3-0”, zei Samoise na de wedstrijd voor de camera’s. “Langs de andere kant moet ik er ook een beetje van kunnen genieten omdat het de allereerste keer is dat ik bij de grote jongens mag meedoen. Ik was eigenlijik alleen maar blij en wilde zo snel mogelijk op het plein komen. Ik heb van heel deze reis genoten. Ik deed een paar goede acties. In het begin had ik een beetje stress, maar eenmaal op het veld was dat meteen weg. Ik had niet verwacht dat ik speelminuten zou krijgen. Ik was gewoon al blij dat ik mee mocht naar Oekraïne en zo veel kan leren van de jongens. Dit seizoen moet ik veel bijleren. Dat moet hier lukken bij van de besten van België. Het was zo’n dag dat de bal er niet in wilde voor ons, we hadden zeker een paar keer moeten scoren.”