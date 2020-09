Armeense international Haroyan trekt naar het front in plaats van naar zijn nieuwe club

De Griekse eersteklasser Larissa zal nog niet meteen op zijn nieuwe verdediger Varazdat Haroyan kunnen rekenen. De Armeense international (51 caps) werd net als alle Armeense mannen onder de veertig jaar gemobiliseerd in het conflict met buurland Azerbeidzjan.

“Haroyan bevindt zich al in de oorlogszone”, meldde Larissa, dat de 28-jarige linksachter eerder deze maand overnam van het Russische Ural Yekaterinburg.

In de zuidelijke Kaukasus is het conflict tussen buurlanden Armenië en Azerbeidzjan opnieuw opgelaaid. De regio Nagorno-Karabach vormt de inzet: het kleine gebied ligt in Azerbeidzjan, maar heeft vooral etnische Armeniërs als inwoner.