Café in Antwerpse Brederodestraat twee keer beschoten afgelopen nacht

Antwerpen - In de Brederodestraat in Antwerpen is afgelopen nacht twee keer op een café geschoten. “Ik kan bevestigen dat er twee kogelinslagen gevonden zijn”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen.

De straat werd een tijd volledig afgesloten, vooral om grondig naar sporen te kunnen zoeken. Uit de eerste vaststellingen van de onderzoekers zou blijken dat er geen link is met eerdere incidenten in het drugsmilieu. Het lijkt hier om een ander soort conflict te gaan.

Het onderzoek blijft daarom ook in handen van de lokale recherche. Die is op dit moment volop bezig met het analyseren van verschillende camerabeelden en het verhoren van een getuige van de feiten. “Het onderzoek is volop aan de gang”, aldus Bruyns.