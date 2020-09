Theo Francken (N-VA) kan Vivaldi-coalitie niet verteren: “Wat er nu gebeurt, zal het separatistische denken alleen maar versterken”

Opvallende uitspraken van Theo Francken (N-VA) in de kranten van Sudinfo over de Vivaldi-coalitie. “Wat er nu gebeurt, zal het separatistische denken versterken.” Nog steeds kan het nog steeds niet geloven dat het zo gelopen is. Nochtans had de politicus er goede hoop op. Zeker toen Egbert Lachaert voorzitter werd van de Open VLD. Want, zo zegt Francken, Lachaert was een echte voorstander van een regering met de N-VA. “En hij was diegene die in zijn partij werd gekozen met een programma om deze coalitie te maken. (...)”

Nu de onderhandelaars van de zeven politieke partijen Open VLD, CD&V, SP.A, PS, MR, Groen en Ecolo - een akkoord hebben bereikt, is de N-VA aangewezen om oppositie te voeren. Hoe ze dat gaan doen? “Ik ga niet schreeuwen zoals de PS bij mij deed door me een nazi of een nazillon te noemen. Het zal harde, eerlijke en constructieve oppositie zijn.” “Maar het is duidelijk dat dit het omgekeerde is van de verkiezingsuitslag in Vlaanderen. De N-VA is de N-VA, het Belang is het Belang. We hebben tientallen burgemeesters, we runnen provincies, we hebben in de regering gezeten en we zijn nog steeds in Vlaanderen. Wij zijn een verantwoordelijke partij en dat zal ook in de oppositie zo blijven. Maar we zijn het niet eens met wat er aan de hand is.”

Denk je dat wat er gebeurt, het separatistische denken in het noorden van het land zal versterken?

“Ja absoluut. Veel mensen in Vlaanderen snappen niet dat de zeven partijen de kiezer in Vlaanderen durven te negeren.”