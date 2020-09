Biocartis krijgt 1,2 miljoen Vlaamse steun voor longkankertest

Mechelen - Het Mechelse biotechbedrijf Biocartis krijgt een subsidie van 1,2 miljoen euro om een nieuwe test te ontwikkelen voor zijn minilabo Idylla (een toestel voor snelle kankerdiagnoses).

De test, “GeneFusion Assay”, zou in het eerste kwartaal van 2021 klaar moeten zijn. “Op het gebied van longkankeronderzoek is er een duidelijke onvervulde diagnostische behoefte aan uitgebreide en snelle moleculaire testoplossingen die compatibel zijn met een beperkte hoeveelheid staal”, stelt Biocaetis-topman Herman Verrelst in een persbericht. “Samen met de bestaande Idylla EGFR Mutation Test (CE-IVD), een belangrijke test in ons longkankermenu, zal de Idylla GeneFusion Assay (RUO9) naar verwachting onze klanten-laboratoria een uitgebreide testoplossing bieden voor moleculaire biomarkers op dit gebied.”

Longkanker is met 1,7 miljoen sterfgevallen per jaar de meest voorkomende oorzaak van kankergerelateerde sterfgevallen wereldwijd, aldus Biocartis.

De subsidie wordt uitgereikt door VLAIO, de Vlaamse organisatie voor Innovatie & Ondernemerschap.