Mourinho wil Alderweireld liever niet zien bij de Rode Duivels

Tottenham-coach José Mourinho deed dinsdagavond na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Chelsea een oproep naar de trainers van de nationale ploegen. Volgende week staat een interlandbreak met Nations League-duels op het programma, maar Mourinho wil liever niet dat spelers van Tottenham worden opgeroepen voor hun nationale ploeg. “Ik hoop dat de bondscoaches de spelers gaan beschermen.”

Lees ook.Tottenham klopt Chelsea na penalty’s, Mourinho loopt tijdens de match vluchtende Dier achterna

José Mourinho roept de coaches van de nationale teams op om geen spelers van Tottenham op te roepen. Tottenham werkt immers een moordend programma af. Deze week moet de ploeg in acht dagen tijd vier keer opdraven. Dinsdagavond won de Noord-Londense club nog met penalty’s van Chelsea in de League Cup en donderdag speelt Tottenham al opnieuw. Deze keer voor een plaats in de poulefase van de Europa League. Zondag staat de verplaatsing naar Manchester United op het programma. Die wedstrijd zal de achtste in 22 dagen zijn voor Tottenham.

De Portugese trainer zag eerder al Heung-Min Son geblesseerd uitvallen en wil geen andere spelers naar de ziekenboeg zien verdwijnen. “Ik hoop dat de bondscoaches zich ook zorgen maken over de spelers en ze beschermen. Mijn spelers hebben de laatste tijd al ongelofelijk veel wedstrijden gespeeld. Het kan gevaarlijk zijn om ze nog meer te belasten”, zei Mourinho dinsdagavond na de bekerwedstrijd tegen Chelsea.

Sinds de laatste interlandbreak begin september speelde Alderweireld drie van de zes wedstrijden bij Tottenham. Dinsdagavond speelde hij de volledige wedstrijd.

Lees ook.José Mourinho onderbreekt interview met Son, die vier keer scoorde: “Man van de Match? Harry Kane!”