Wat weten we al over het nieuwe regeerakkoord van de regering-De Croo?

Later vandaag stelt de regering-De Croo zijn plannen in detail voor, maar toch zijn de voorbije uren al enkele zaken uitgelekt. We zetten ze hier op een rijtje.

De nieuwe federale regering zal de komende legislatuur 3,3 miljard euro investeren in nieuw beleid. Daarvan is 2,3 miljard euro geprogrammeerd voor nieuw sociaal beleid en 1 miljard euro voor Veiligheid, Justitie en Defensie. Er is ook sprake van 1 miljard euro voor nieuwe investeringen. Die gaan voornamelijk naar de digitalisering van de overheid, vooral bij Justitie en Veiligheid, en naar het spoor. Maar wat kunnen we inhoudelijk verwachten?

Pensioenen

Ruim 2 miljard trekt de nieuwe regering ervoor uit, maar tegen het einde van de legislatuur – in 2024 – zouden de minimumpensioenen opgetrokken moeten zijn tot 1.500 euro netto per maand. Die verhoging was een belangrijk programmapunt bij heel wat partijen in de aanloop naar de verkiezingen.

Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg blijft een groeinorm van 2,5 procent gehandhaafd, die voornamelijk voor de verlaging van de factuur voor de patiënt kan worden gebruikt. Daarnaast gaat 1,2 miljard euro naar investeringen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dat geld dient voor betere werkomstandigheden, betere verloning en extra handen in de zorg. Er is sprake van 4.500 extra jobs.

Veiligheid en Justitie

De nieuwe regering maakt ook een speerpunt van Veiligheid en Justitie. Het regeerakkoord voorziet ook de toepassing van het snelrecht voor ‘kleinere’ misdaden als relschopperij, winkeldiefstallen en straatcriminaliteit om recidive te voorkomen. Het is ook de ambitie om 1.600 extra agenten per jaar aan te werven, met de nadruk op wijkagenten. Voor geweld op politieagenten komt er een absolute nultolerantie.

Er wordt ook werk gemaakt van 500 miljoen euro extra investeringen voor Justitie. De focus ligt vooral op personeel, informatisering en infrastructuur.

Ethische dossiers

“De partijen die deel uitmaken van de regering engageren zich ertoe om inzake ethische aangelegenheden een consensus onder elkaar te bekomen, met wederzijds respect voor elkaars standpunten, alvorens wetgevende initiatieven te nemen rond deze materies”, klinkt het in het regeerakkoord.

Staatshervorming

Er wordt een grote oefening gepland rond de toekomst van België, zo staat er in het regeerakkoord. Daarnaast komen er ook een reeks maatregelen rond politieke vernieuwing. Zo zal er voortaan stemrecht zijn vanaf 16 jaar voor de Europese verkiezingen en komt er een deadline voor de regeringsonderhandelingen om marathonformaties zoals deze in de toekomst te vermijden.

Klimaat

De grote lijnen van het akkoord over de kernuitstap raakten eerder al bekend. Er wordt ook verwezen naar investeringen in Klimaat en Energie. Zo wordt er gewerkt aan een systeem van statiegeld op plastic flessen. “In uitvoering van de Europese richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu en in overleg met de deelstaten biedt de regering de mogelijkheid om deze legislatuur een statiegeldregeling te incorporeren in de verpakkingsheffing”, staat er te lezen.

Het plan is ook om ervoor te zorgen dat tegen 2026 alles bedrijfswagens emissievrij zijn.

Belastingen

“Mensen hoeven zich geen zorgen te maken over nieuwe belastingen”, liet Egbert Lachaert woensdagmorgen optekenen. “Ze zullen heel minimaal zijn.” Ook de andere partijen vatten het zo samen: “Voor de gewone man komen er geen nieuwe belastingen.”

De nieuwe regering wil ook werk maken van eerlijke fiscaliteit met een digitaks voor grote internetbedrijven en een hervorming van de voordelen voor sportbeoefenaars. Ook de gezinsfiscaliteit wordt verlicht, met goedkopere kinderopvang en een extra beloning voor mantelzorgers.

Asiel en Migratie

De nieuwe ploeg wil werk maken van “een menselijk en correct migratiebeleid waarbij een einde wordt gemaakt aan het opsluiten van kinderen”. Het terugkeerbeleid wil men efficiënter aanpakken, net als de transmigratie.

En ook...

* Voor de zelfstandigen is ook een verhoging van het minimumpensioen voorzien, net als andere steunmaatregelen. Zo blijft de maatregel behouden waarbij ze geen sociale bijdrage moeten betalen voor de eerste aanwerving, krijgen ze een administratieve vereenvoudiging en wordt er niet geraakt aan de loonwet uit 1996, die de concurrentiekracht van de bedrijven moet garanderen.

* De regering-De Croo maakt werk van een transformatiefonds.

* Er komt een rijbewijs met punten voor wie herhaaldelijk zware verkeersovertredingen begaat.

* Het geboorteverlof wordt uitgebreid van 10 naar 20 dagen.

