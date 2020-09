Veolia verhoogt bod op Engie-belang in Suez

Veolia bood eerder 15,5 euro per aandeel voor de 29,9 procent die Engie in Suez aanhoudt. Foto: REUTERS

De Franse afval- en waterzuiveringsreus Veolia verhoogt zijn bod op het belang dat energiebedrijf Engie aanhoudt in concurrent Suez. Het trekt zijn aanbod op van 2,9 tot 3,4 miljard euro.

Veolia wil concurrent Suez inlijven. Het bood eerder 15,5 euro per aandeel voor de 29,9 procent die Engie in Suez aanhoudt. Woensdag werd dat bod verhoogd tot 18 euro per aandeel, of in totaal 3,4 miljard euro.

Bovendien steekt Veolia de hand uit naar Suez, dat erg gekant is tegen een overname. Veolia stelt een onderhandelinsperiode van zes maanden voor, “om een gemeenschappelijke basis voor een akkoord” te zoeken. Een bod op de rest van de aandelen van Suez zou er enkel komen indien dat in vriendschappelijke omstandigheden kan, aldus nog Veolia. Er zouden bovendien in Frankrijk geen banen sneuvelen na een overname.