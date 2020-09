Omgeving Gent-Sint-Pieters even afgesloten door gaslek

Gent - In Gent zijn enkel straten in de omgeving van het station Gent-Sint-Pieters woensdagmorgen even afgesloten na een gaslek. Dat melden de Gentse lokale politie en de brandweerzone Centrum.

Het ging onder meer om de Koningin Astridlaan en de Parklaan in de buurt van het Citadelpark. Bij werken werd rond 9 uur een leiding geraakt, maar er was geen onmiddellijk ontploffingsgevaar. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. De straten werden preventief afgesloten. De toestand was snel onder controle en Fluvius voert herstellingswerkzaamheden uit. Niemand raakte gewond en de straten zijn intussen opnieuw vrijgegeven.