Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw krijgt “totale make-over”

Vijf oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een complete herinrichting van de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Foto: RR

Sint-Pieters-Leeuw - Vijf oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een complete herinrichting van de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw, Vlaams-Brabant. Er komen gescheiden fiets- en voetpaden, meer openbaar vervoer en een gescheiden rioleringsstelsel. Het AWV, Aquafin en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw investeren in totaal 21,5 miljoen euro.

“Na ongeveer 100 jaar is het tijd voor een grondige heraanleg van de Bergensesteenweg. In het woon-winkelgebied komen verkeersluwe zijwegjes en veel meer groen. Met overal brede voetpaden en gescheiden fietspaden komt de trage weggebruiker ook aan zijn trekken. Zo zal wonen en winkelen er opnieuw aangenaam worden”, zegt Luc Deconinck (N-VA), burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.

Over een lengte van 2,5 kilometer wordt de Bergensesteenweg grondig aangepakt. Er komen onder andere meer veilige oversteekplaatsen en afslagstroken, extra keerpunten, een gescheiden rioleringsstelsel en een langere busbaan voor stipter openbaar vervoer.

De eerste fase van de werken start op 5 oktober. In het najaar van 2021 beginnen de werken aan volgende fases. Een gedetailleerde planning over het verdere verloop is momenteel nog niet beschikbaar.