Voorzitter van Federatie Algemene Bouwaannemers Frank Goes (54) om het leven gebracht met verschillende messteken

De politie tast in het duister waarom Frank Goes om het leven gebracht werd. Foto: IF

Jette - In de Honoré Longtinstraat is dinsdagavond Frank Goes om het leven gebracht met enkele messteken. Goes werd twee jaar geleden nog benoemd tot voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba). De politie tast voorlopig nog in het duister over het motief. De dader is ook nog op de loop.

Omstreeks halfzeven werd de Honoré Longtinstraat opgeschrikt door een brutale steekpartij. Eén van de studenten uit de koten zag alles gebeuren en liep meteen naar buiten toe. Daar lag haar kotbaas, Frank Goes, dood te bloeden na enkele messteken. De jongedame verwittigde de hulpdiensten en probeerde hem nog tevergeefs te reanimeren. Zelf zag ze hoe de verdachte te voet wegvluchtte. Het zou gaan om een man van Afrikaanse origine. “Maar voor het overige was zijn gezicht verhuld door een pet en een mondmasker”, aldus de studente, die behoorlijk onder de indruk was na de moord.

Studentenkoten

Goes werd in 2018 benoemd tot voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) dat deel uitmaakt van de Confederatie Bouw. De 55-jarige man bezit onder andere in het Brusselse over heel wat vastgoed, waaronder een pak studentenkoten. Zijn algemene bouwonderneming Goes NV bestaat al sinds 1944 en is ondertussen al aan een vierde generatie toe. Immo Goes staat dan weer in voor het beheer van de talloze koten die de man ter beschikking stelt van de studenten.

Zijn zoon woont trouwens in de bewuste straat waar de moord plaatsvond. Allicht kwam hij net van een bezoek bij zijn zoon toen hij om het leven werd gebracht. De familie wenste liever niet te reageren.

Het blijft vooral onduidelijk wat de precieze aanleiding van de moord is. Zijn wagen werd door de federale gerechtelijke politie alvast weggetakeld voor sporenonderzoek. Ook woensdag waren speurders nog volop bezig met buurtonderzoek in de hoop meer zicht te krijgen op het motief en de verdachte.

De politie was massaal aanwezig vlak na de moord. Foto: IF

Een figuur in de wijk

De buurt is helemaal in shock na de steekpartij. “Meneer Goes was echt een figuur in de wijk”, vertelt een buurtbewoonster die een garageplaats huurde van de vastgoedmakelaar. “Iedereen kende hem hier wel. Hij stelde ook heel wat mensen tewerk. Misschien moet de aanleiding wel gezocht worden in de immobiliënsector, waar er iets fout gelopen kan zijn”, vraagt de bewoonster zich af.

De studente die hem aantrof, heeft niets dan lof over haar kotbaas. “Als er iets was, kwam hij hier ter plaatse om een oplossing te zoeken.”