Flo Windey gaat de beste seksdocumentaires aan elkaar praten op VTM 2

VTM 2 krijgt er binnenkort een nieuw gezicht bij. Flo Windey. Zij gaat twee gloednieuwe programma’s op de zender presenteren. Vanaf 1 oktober bespreekt de 24-jarige in ‘Club Flo Doc’ de beste internationale seksdocumentaires. Later dit jaar wordt ze ook het gezicht van ‘Club Flo’, waarin ze met bekende en onbekende gasten praat over thema’s zoals seks, alcohol, drugs, gender en mentaal welzijn.