Mignolet en co kijken reikhalzend uit naar loting Champions League: “Liverpool? Zou mooi zijn, maar geen must”

Donderdag weet Club Brugge wie het over de vloer krijgt in de Champions League. Na Real Madrid en PSG vorig seizoen is de kans op een zware poule opnieuw groot, maar toch durven de spelers nu al over een tweede plaats spreken. Enkel en alleen meedoen volstaat tegenwoordig niet meer voor Club. “Laat ons duimen voor een haalbare loting. Deze groep kan doorstoten”, aldus Mignolet.

We kunnen ondertussen stellen dat Club Brugge een vaste klant is geworden in de Champions League. Het treedt straks voor de vierde keer in vijf jaar aan in de poulefase, en dat voor de derde keer rechtstreeks ...