Lantis onderzoekt verhuis van vleermuispopulaties voor bouw Oosterweelverbinding

Zwijndrecht - Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, heeft een studie besteld rond de verhuisopties voor de kwetsbare en beschermde vleermuispopulaties in stukken bos die al dan niet tijdelijk moeten wijken voor de nakende werkzaamheden. Studiebureau Greenspot zal moeten nagaan in welke bomen in het Sint-Annabos en het Noordkasteel vleermuizen verblijven en hoe die kunnen worden verhuisd op een manier die hen het minst verstoort.

Uitgerust met een vleermuisdetector, een warmte- en een boomcamera zal Greenspot de bomen in de toekomstige werfzone van de Scheldetunnel controleren op vleermuisactiviteit. Eens het aantal vleermuizen in kaart is gebracht, kunnen de verhuisopties worden bekeken. Is er in de bomen een holte waarin vleermuizen zitten, dan wordt er een luikje voorgehangen zodat de vleermuizen nog wel naar buiten, maar niet meer naar binnen kunnen. Bij moeilijk bereikbare holtes moet de boom blijven staan tot het voorjaar of worden gekapt en verhuisd samen met de vleermuis. Bomen zonder vleermuizen, maar mét holtes waar ze potentieel naartoe zouden trekken, worden in oktober verwijderd nog voor de dieren in winterslaap gaan.

Drie vleermuisbunkers

Vleermuizen die op zoek gaan naar een nieuwe verblijfplaats, zullen terechtkunnen in vleermuisnestkasten die Lantis voorziet op Linker- en Rechteroever. Ook de gemeente Zwijndrecht stelt bos ter beschikking. Op langere termijn komen er ook nog drie vleermuisbunkers in de ruime omgeving.

“De Schelde is voor vleermuizen een belangrijke migratieroute”, zegt Koen Maes, natuurexpert bij Lantis. “Soorten zoals de ruige dwergvleermuis komen vanuit Oost-Europa en trekken richting zuiden om te overwinteren. Ze verblijven overdag liefst in bomen langs rivieren of kanalen. Doordat vleermuizen beschermd zijn, mogen we geen bomen rooien waarin ze verblijven.” Lantis hoopt met de hulp van de studie de impact van de Oosterweelwerken op de kwetsbare dieren zo klein mogelijk te houden.